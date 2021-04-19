Мы не знали о них, но они нам нужны. BuzzFeed составил список маленьких, но полезных гаджетов

Не доели пакет чипсов и теперь не знаете, как лучше закрыть упаковку? Боитесь испортить связкой ключей другие вещи в сумке? Редакторы BuzzFeed подготовили большой список маленьких, но сподручных гаджетов, которые наверняка сделают вашу жизнь проще. Ниже — самые полезные и необычные из них. Запайщик пакетов

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Да, это похоже на простую плойку для волос, но этот прибор адаптирован именно для работы с полиэтиленом. Такой запайщик поможет закрыть пакет недоеденных снеков или герметично упаковать мелкие предметы в поездку. И, пожалуйста, не используйте для этих целей плойку! Кухонная силиконовая подставка

© dee_clutter.home/Instagram

Зачастую посуду после мытья протирают или оставляют на полотенце, чтобы она обтекла. Теперь хозяевам можно избежать бесконечной стирки полотенец, поставив приборы и посуду на силиконовую подставку. Такая подставка без проблем отмывается от следов высохших капель. Открывашка для банок под столешницей

Бывает, что стеклянную банку с консервами просто невозможно открыть. Приходится применять всю свою физическую силу или тыкать под крышку ножом, чтобы наконец-то добраться до содержимого. Для уставших от этих мучений теперь есть стационарная открывашка, которую можно прикрутить к нижней части столешницы, шкафчика или ящика. Крепеж для ключей

Связки ключей царапают другие предметы в сумке или кармане — проблема, знакомая каждому. Кроме того, иногда ключи цепляются за кольцо или брелок, и перед тем как открыть дверь, приходится распутывать этот металлический клубок. Владельцы специальных крепежей не беспокоятся, что у них в кармане поцарапается телефон, а еще могут бесшумно выйти из квартиры. Порт для зарядки телефона, который крепится к мебели

Провода от смартфонов слишком короткие, и их длины бывает недостаточно, даже если розетка находится рядом с диваном. Полениться, лежа с заряжающимся гаджетом, поможет USB-порт, который крепится к кровати, дивану или матрасу. Регулируемые держатели пластиковых пакетов

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Для тех, кто хранит еду в специальных пакетах, создали держатель, помогающий с комфортом складывать овощи, фрукты и жидкую пищу. Устройство можно регулировать по высоте и ширине, так что оставить себе на завтра можно любое количество лакомств. Ранее «Афиша Daily» рассказывала о 23-летнем ютьюбере Луисе Вайсе, который придумал приспособление, разогревающее курицу при помощи шлепков. Возможно, оно не такое изящное, как предметы из списка выше, но тоже может оказаться полезным.