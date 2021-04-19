В России появился первый экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19. Его можно сделать дома

Первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса зарегистрировал резидент «Сколково» компания «Рапид Био». Об этом сообщает РБК.

В разработке также приняла участие компания «Авивир». По словам сооснователя «Рапид Био» Семена Покацкого, для теста необходима одна капля крови, а провести его можно в домашних условиях. В комплект входят спиртовая салфетка, стерильный ланцет и пипетки для переноса биообразца. Результат определится через 15 минут с достоверностью 96%. Проверится можно как перед прививкой, так и после, чтобы проконтролировать образованием устойчивого иммунного ответа.

В «Сколково» добавили, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь — под «Спутник V». При создании экспресс-теста применялась методика, в которой происходит реакция между антигеном и соответствующем ему антителом.

В начале апреля появились сообщения о том, что в медицинские учреждения начала поступать вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Это третья российская вакцина наряду со «Спутником V» и «КовиВак».