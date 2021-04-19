Сыну Кадырова на турнире по боксу присудили победу после того, как его соперник начал атаку

13-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову присудили победу на турнире по боксу в Грозном, начав отсчитывать стоящему на ногах сопернику нокдаун. Видео с ринга выложили в сообществе «Не ТВ», на которое обратил внимание «Подъем».
Любительский поединок прошел на Международном турнире по профессиональному боксу «Время Легенд 6: Спецоперация». На кадрах видно, как Адам Кадыров в черных трусах и боксер из Кабардино-Балкарии Аслан Биттиров начинают бить друг друга, но схватку прерывает судья. Рефери отсчитывает Баттирову нокдаун, а через несколько секунд секундант выбрасывает полотенце — знак признания поражения.
Перед остановкой раунда комментаторы «Матча» отмечают «хорошую двоечку» Аслана, а в конце боя говорят, что решение судьи «довольно непонятно». Сам противник Кадырова также не понимает причин проигрыша.
На ринг бойцы вышли еще в начале апреля. В заметке «Грозный-информ» говорится, что Баттирову, «по словам зрителей, Адам не оставил ни единого шанса», а победу ему принес технический нокаут.