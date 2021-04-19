Сыну Кадырова на турнире по боксу присудили победу после того, как его соперник начал атаку

13-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову присудили победу на турнире по боксу в Грозном, начав отсчитывать стоящему на ногах сопернику нокдаун. Видео с ринга выложили в сообществе «Не ТВ», на которое обратил внимание «Подъем».

Любительский поединок прошел на Международном турнире по профессиональному боксу «Время Легенд 6: Спецоперация». На кадрах видно, как Адам Кадыров в черных трусах и боксер из Кабардино-Балкарии Аслан Биттиров начинают бить друг друга, но схватку прерывает судья. Рефери отсчитывает Баттирову нокдаун, а через несколько секунд секундант выбрасывает полотенце — знак признания поражения.