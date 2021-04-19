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В суд Германии подали иск против пяти союзников Кадырова из‑за преследования геев в Чечне

Виктория Шанина
Сегодня в 8:59

Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и «Российская ЛГБТ-сеть» направили иск в суд ФРГ против пяти человек из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Они потребовали прекратить преступления против человечности, пишет The Guardian со ссылкой на 97-страничное заявление.

Речь идет о преследовании геев в Чеченской республике. Истцы обвиняют власти и военных в незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и принуждении к убийству как минимум 150 людей на основании их сексуальной ориентации.

Заявление было подано в феврале 2021-го. Это дело может помочь преследуемым лицам получить убежища в Европе. Однако для этого федеральный прокурор Германии должен начать расследование в отношении обвиняемых.

Авторы иска указали, в том числе, на заместителя председателя правительства Абузайд Висмурадов, главу полиции города Аргун Аюб Катаев и председателя парламента Магомед Даудов. Всем фигурантам может быть предъявлен ордер на арест по приезде в Германию.

По информации The Guardian, Висмурадов неоднократно посещал ФРГ за последние 10 лет. Он обращался за медицинской помощью в больницу недалеко от Гамбурга после автомобильной аварии в 2012 году, а также поддерживал чеченских спортсменов на боксерских матчах в 2014 и 2017 годах.

«Германия пытается гарантировать, что Европа не является убежищем для военных преступников. Если никакая другая юрисдикция не проведет расследование, Германия может и должна быть готова взять на себя эту задачу, представляя тем самым Европу и международное сообщество», — заявил основатель ECCHR Вольфганг Калек.

Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев уже подверглись санкциям со стороны Евросоюза. Они не могут въезжать в ЕС, получать финансирование от физических и юридических лиц ЕС, а их активы на территории ЕС заморожены.

1 апреля 2017 года «Новая газета» сообщила об убийствах и массовых задержаниях на почве гомофобии в Чечне. Власти региона назвали публикацию ложью, а глава пресс-службы местного МВД Магомед Дениев в ответ на запрос РБК предположил, что данные издания могут быть «первоапрельской шуткой».

Тем не менее «Новая газета» опубликовала анонимные свидетельства нескольких человек о преследовании геев в Чечне. В издании подчеркнули, что никогда не разгласят их имена, однако следственным органам газета готова предоставить данные тех, кто был убит.

20 декабря 2018 года профессор международного права Вольфганг Бенедек в рамках Московского механизма ОБСЕ подготовил доклад о серьезных нарушениях прав человека в Чечне. Доклад подтвердил регулярные незаконные массовые задержания, существование секретных тюрем и факт пыток при участии сотрудников местных правоохранительных органов. Российские власти так и не инициировали эффективное расследование по этим эпизодам.

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