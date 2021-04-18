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Американские ученые подсчитали, сколько тираннозавров существовало на Земле

Виктория Шанина
Сегодня в 21:00

Ученые Калифорнийского университета в Брекли выяснили, что за всю историю Земли, ее населяли около 2,5 млрд тираннозавров. Они жили в разное время на протяжении нескольких миллионов лет, поэтому плотность населения было крайне низкая, пишет журнал Science.

В исследовании учитывалось 127 тыс. поколений динозавров, максимальная продолжительность жизни (28 лет) и период существования от 1,2 до 3,6 миллионов лет. Специалисты опирались на закон Дамута, согласно которому более крупные виды имеют более низкую плотность популяции.

По подсчетам ученых, тираннозавры весили порядка 5,2 тыс. килограммов. Кроме того, им нужно много энергии и пищи — отсюда вывод о низкой плотности населения. На участке земли, соразмерном Вашингтону, могло существовать только два таких хищника.

Исследователи отметили, что 2,5 миллиарда динозавров — это очень маленький показатель. Именно поэтому, по их мнению, на Земле было найдено всего около 100 окаменелостей. Директор Музея палеонтологии Калифорнийского университета Чарльз Маршалл отметил, что если бы существовало 2,5 миллиона тираннозавров вместо 2,5 миллиардов, то человечество, вероятно, никогда не узнало бы об их существовании.

В начале января ученые обнаружили в провинции Цзянси на востоке Китая редкие окаменелости динозавра с кладкой яиц. Возраст останков составляет около 70 млн лет. Животное нашли с эмбрионами и гнездом. Рептилия на месте раскопок лежала на кладке яиц, как птица.

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