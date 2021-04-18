В возрасте 35 лет умер британский хореограф Лиам Скарлетт

Британский хореограф Лиам Скарлетт скончался в возрасте 35 лет. Сообщение появилось в твиттере Королевской оперы Великобритании.

«Мы глубоко опечалены новостями о смерти Лиама Скарлетта. В этот тяжелый момент наши мысли сейчас с его родными и друзьями», — говорится в заявлении.

Лиам Скарлетт был консультантом австралийского Квинслендского балета, хореографом труппы Королевского балета в Ковент-Гардене и самым молодым хореографом, которому поручили постановку для Ковент-Гардена. В 2018 году он поставил «Лебединое озеро» на сцене лондонского театра и получил высокие оценки критиков.

В январе 2020-го театр приостановил работу со Скарлеттом из‑за дисцплинарного расследования в отношении хореографа. Его обвинили в домогательствах к студентам и танцовщикам. Следователи не подтвердили факт харассмента, а дело не передали полиции, однако в марте Королевский балет окончательно прекратил сотрудничество с Лиамом Скарлеттом.

«Газеты уклончиво или скупо пишут о случившемся. Пишут, что причины смерти неизвестны. Что же тут может быть неизвестного? В 35 лет, будучи одаренным хореографом с блистательной карьерой, внезапно остаться без будущего, стертым отовсюду, с коллегами, избегающими его, как прокаженного. Все отвернулись от него. Это его и убило!», — заявил режиссер Дмитрий Черняков в комментарии журналу «Театр», отметив, что Скарлетт покончил с собой.

«Какая трагическая потеря редкого хореографического таланта. Сколько удивительных балетов он мог бы еще создать! <…> Я слышал, как один режиссер сказал: „Я не могу ставить его балеты в афишу, меня съедят живьем“. Лиам знал, что у него нет будущего в качестве хореографа. Это убило его. Этого не должно было случиться. Cancel culture убивает, это слишком!», — сказал балетмейстер Алексей Ратманский.