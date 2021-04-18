Розыск Петрова и Боширова, распродажа NFT от A$AP Rocky и другие новости дня

Полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова. Власти не уточняют, в чем они подозреваются, но отмечают, что речь идет о «тяжком преступлении».

В России за сутки выявили 8632 случая коронавируса. Вылечился 7391 человек, умерли 389 пациентов. В мире число заразившихся коронавирусом превысило 140 млн человек.

Аналитики SuperJob выяснили, что большинство россиян против бессрочного масочного режима. Меньше всего идею поддержали в Новосибирске, Петербурге и Волгограде.

Роскосмос разрабатывает препарат, который активирует «сверхспособности». С ним люди смогут справляться с воздействием радиации в дальнем космосе.

Жители Замоскворечья провели перформанс в защиту исторических зданий. Они возложили венок к дверям Мосгорнаследия, а на траурных лентах было написано: «Скорбим по наследию» и «Бабушка бы не одобрила».

В Новой Москве построят завод по производству готовых квартир. Там будут делать модули с отделанными помещениями и всеми коммуникациями, а затем собирать из них дома.

Самый крупный в мире айсберг раскололся на много маленьких фрагментов. Теперь ученым нет никакого смысла наблюдать за ним.

Группа Blossoms проведет пробный концерт, гости которого не будут соблюдать социальную дистанцию. Это часть программы властей по возвращению массовых мероприятий после снятия локдауна в Великобритании.

В книге издательства «Эксмо» обнаружили сноску, в которой говорится о том, как США инсценировали высадку астронавтов на Луну. Пометку удалят из электронной версии текста, но печатная работа с такой сноской уже была выпущена в количестве 3000 штук.

Amazon передумал выпускать игру по мотивам «Властелина Колец». Дело в том, что компанию-разработчика выкупил Tencent, с которым корпорация не нашла общий язык.

Уайатт Расселл ответил на вопросы фанатов шоу «Сокол и Зимний Солдат». Если коротко: щит Капитана Америки легкий, сериал захватывающий, а актер любит собирать модели самолетов.

A$AP Rocky анонсировал свою первую распродажу коллекции NFT. В ней представлен отрывок песни «Sandman», которую он впервые исполнил в январе.