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Умер рэпер Black Rob. Он был артистом лейбла Пи Дидди

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:23

Умер американский рэпер Black Rob. Об этом сообщает TMZ.

Причиной смерти стала почечная недостаточность. Ему был 51 год. Рэпер находился в больнице в Атланте. Ранее его друг и коллега DJ Self выложил видео с артистом, где он просит помочь с оплатой счетов за лечение и условия пребывания.

Роберт Росс (настоящее имя музыканта) выпустил свой первый альбом «Life Story» на лейбле Пи Дидди Bad Boy Records в 1999 году. Пластинка добралась до третьей строчки чарта Billboard и получила статус платиновой, разойдясь тиражом более 1 млн копий. Артист также известен по работе с Фейт Эванс, Notorious B.I.G. и DMX.

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