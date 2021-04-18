Умер рэпер Black Rob. Он был артистом лейбла Пи Дидди

Умер американский рэпер Black Rob. Об этом сообщает TMZ.

Причиной смерти стала почечная недостаточность. Ему был 51 год. Рэпер находился в больнице в Атланте. Ранее его друг и коллега DJ Self выложил видео с артистом, где он просит помочь с оплатой счетов за лечение и условия пребывания.