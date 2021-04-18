Умер рэпер Black Rob. Он был артистом лейбла Пи Дидди

Умер американский рэпер Black Rob. Об этом сообщает TMZ.
Причиной смерти стала почечная недостаточность. Ему был 51 год. Рэпер находился в больнице в Атланте. Ранее его друг и коллега DJ Self выложил видео с артистом, где он просит помочь с оплатой счетов за лечение и условия пребывания.
Роберт Росс (настоящее имя музыканта) выпустил свой первый альбом «Life Story» на лейбле Пи Дидди Bad Boy Records в 1999 году. Пластинка добралась до третьей строчки чарта Billboard и получила статус платиновой, разойдясь тиражом более 1 млн копий. Артист также известен по работе с Фейт Эванс, Notorious B.I.G. и DMX.