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Продюсер Скотт Рудин прекратит работу на Бродвее после обвинений в жестоком обращении с коллегами

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:41

Голливудский кинопродюсер Скотта Рудина прекратит свою текущую работу на Бродвее после публикации, в которой бывшие подчиненные обвиняют его в жестоком обращении. Об этом сообщает The Washington.

Рудин отметил, что принял во внимание все рассказанное о нем и проносит свои извинениям всем, кто пострадал от его действий.

«После долгих размышлений я принял решение немедленно отказаться от активного участия в наших постановках. Мои обязанности возьмут на себя другие представителями бродвейского сообщества и, в некоторых случаях, кто‑то из уже работающих над этими шоу», — говорится в официальном заявлении продюсера.

7 апреля The Hollywood Reporter опубликовал статью-разоблачение о Скотте Рудине. Его бывшие сотрудники рассказали о неуравновешенном поведении 62-летнего кинематографиста, которого назвали абсолютным монстром. Один ассистент вспомнил, как однажды продюсер впал в ярость, что не смог попасть на нужный рейс. Он взял монитор компьютера и разбил об руку помощника, из‑за чего мужчина начал истекать кровью и ему потребовалась срочная медицинская помощь.

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