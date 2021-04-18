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Amazon отказался от выпуска видеоигры по «Властелину колец» из‑за конфликта с Tencent

Виктория Шанина
Сегодня в 15:23

Amazon отменил выпуск видеоигры по мотивам романа Джона Толкиена «Властелина колец». Представитель компании заявил, что руководство «не смогло обеспечить условия, необходимые для разработки», пишет Bloomberg.

Игрой занималось подразделение Amazon Game Studios совместно с китайской компанией Leyou Technologies Holdings Ltd. Разработка началась еще в 2019 году, однако в декабре 2020-го корпорация Tencent выкупила Leyou за 1,5 миллиарда долларов и выдвинула новые условия.

Amazon так и не удалось прийти к компромиссу с Tencent, а авторы идеи отказались от производства игры. «Мы любим „Властелина колец“ и огорчены, что не представим эту видеоигру клиентам», — заявил источник агентства.

В отличие от видеоигры, от производства сериала по мотивам «Властелина колец» Amazon отказываться не планирует. Более того, на создание первого сезона компания потратит 650 млн новозеландских долларов (около 38 млрд рублей). Amazon намерен снять пять сезонов шоу в Новой Зеландии, а также, возможно, поставит в дальнейшем спин-офф.

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