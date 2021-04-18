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Самый гигантский айсберг в мире полностью раскололся

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:13

Самый крупный айсберг в мире A-68а полностью раскололся. Об этом сообщает Би-би-си.

Как показали изображения со спутников, объект раскололся на большое количество маленьких фрагментов. В американском Национальном центре по контролю за ледниками завили, что теперь наблюдать за A-68а нет никакого смысла.

A-68а был крупнейшим айсбергом в мире после того, как откололся от шельфового ледника в Антарктиде в июле 2017 года. В апреле прошлого года его площадь составляла 5100 квадратных километров, и он оказывал влияние на территорию острова Южная Георгия, но быстро разрушался.

Исследователи опасались, что обломки айсберга могут перекрыть обитающим на Южной Георгии тюленям и пингвинам доступ к пище, а также раздавить существ, живущих на морском дне. Теперь стало ясно, что животным этой территории ничего не помешает.

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