В книге издательства «Эксмо» обнаружили сноску об «инсценировке» высадки астронавтов на Луну

В сноске говорится: «„Высадка на Луну“ — в период „холодной войны“ американцы инсценировали „высадку“ при помощи Голливуда. Сейчас в этом не сомневаются и большинство американцев (прим. ред.)».

В книге Джо Наварро «Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой» в версии издательтсва «Эксмо» журналист Олег Пшеничный нашел сноску, в которой утверждается, что США инсценировали высадку на Луну. Об этом редактор The Insider написал в фейсбуке.

Редактор книги Ирина Стародубцева написала в комментариях, что пометку сделал литературный редактор. По ее словам, сноску удалят из электронной версии текста Наварро, а из печатной ее уберут при выпуске дополнительного тиража. Работа с такой сноской была выпущена в количестве 3000 штук.

«Это примечание вписал литературный редактор, о чьих политических взглядах мы узнали, когда мне пришел текст с его сносками о теории заговора. Мой недосмотр, что пропустила одну из них», — написала Стародубцева.

В 2018 году ВЦИОМ провел опрос, согласно результатам которого 57% россиян не верят в то, что американские астронавты высадились на Луну, и считают, что в 1969 году Правительство США сфальсифицировало документальные материалы. Исследователи отметили, что чаще всего такого мнения придерживаются люди со средним образованием (65%).