В Новой Москве построят завод по производству готовых квартир

В Новой Москве появится завод по производству модулей, из которых можно собрать новостройку. Внутри каждого блока будет уже готовая квартира, пишет пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Экспериментальный завод займет более 160 тыс. квадратных метров. Строительство фундамента и металлических каркасов планируется завершить к концу 2021 года, а в 2023 начнется возведение здания самого завода. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, проект уже прошел все проверки.
Первый тестовый дом из готовых блоков построят в поселении Марушкинское. На стройплощадку ГК «Монарх» будут привозить не стройматериалы, а уже «полноценное жилье с отделкой и коммуникациями».
В готовом модуле будет полностью отделанное помещение свободной планировки со всеми инженерными коммуникациями. Площадь такой квартиры составит около 100 квадратных метров. По просьбе заказчика можно будет встроить систему «умного дома».
Предполагается, что новая технология позволит возводить 22-этажный дом за 20 рабочих дней. Механика простая — надо лишь собрать отдельные кубики в полноценную многоэтажку.