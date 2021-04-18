В Новой Москве построят завод по производству готовых квартир

В Новой Москве появится завод по производству модулей, из которых можно собрать новостройку. Внутри каждого блока будет уже готовая квартира, пишет пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Экспериментальный завод займет более 160 тыс. квадратных метров. Строительство фундамента и металлических каркасов планируется завершить к концу 2021 года, а в 2023 начнется возведение здания самого завода. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, проект уже прошел все проверки.