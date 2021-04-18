Опрос: большинство россиян высказались против бессрочного масочного режима

Большинство жителей России (64%) высказались против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным. Об этом сообщает РБК.

Аналитики SuperJob провели опрос, согласно которому 15%, напротив, поддержали инициативу. Среди ответивших таким образом больше всего жителей Челябинска — 22%. В Красноярске и Уфе за бессрочное ношение медицинских масок оказался 21% респондентов. Жители этих городов считают, что мера поможет замедлить любые виды инфекций, «распространяющихся воздушно-капельным путем».

Меньше всего предложение ввести бессрочный масочный режим поддержали в Новосибирске — 15%, Петербурге — 14% и Волгограде — 10%. В Москве за эту меру выступили 18%.

Роспотребнадзор обязал россиян носить защитные маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах в октябре прошлого года. Ведомство предписало региональным властям усилить режим дезинфекции общественного транспорта, такси, а также пространств, где часто бывает многолюдно.