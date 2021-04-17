В Великобритании похоронили мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа

Заупокойная служба прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Гроб с телом принца Филиппа был накрыт его личным флагом, а сверху лежали его меч, военно-морская фуражка, цветочный венок и письмо Елизаветы II. Во время панихиды, которая длилась меньше часа, произнесли его многочисленные титулы и провели минуту молчания.

Британская королевская семья попрощалась с супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Церемонию прощания из города Виндзор транслировала телеканал «Би-би-си», на момент написания заметки ее посмотрело больше 4 млн пользователей.

Из‑за коронавирусных ограничений на церемонии смогли поприсутствовать около 30 человек, в том числе принц Гарри и принц Уильямс. Гарри впервые появился на публике после его интервью Опре Уинфри. Его беременная жена Меган Маркл не прилетела на похороны из США по совету врача.

Королева Елизавета сидела одна. Все члены королевской семьи были одеты в черную траурную одежду.

На похоронах принца не было представителей общественности. От масштабной траурной процессии, которую ранее планировали британские власти, отказались. Из‑за запрета на многолюдные мероприятия с участием более чем 30 человек также не пригласили монархов других стран.

Герцог Эдинбургский скончался утром 9 апреля в Виндзорском замке, графство Беркшир, Англия. Ему было 99 лет.