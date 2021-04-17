Театр Fulcro представит в Петербурге спектакль «Наш класс»

Одна из самых знаменитых пьес современного польского драматурга Тадеуша Слободзянека «Наш класс» о польских евреях была поставлена более чем в 50 странах. Герои пьесы — десять молодых людей из польского местечка. С каждым их них зритель проходит путь от первого класса школы до самой смерти. Через советскую и немецкую оккупацию, безвластие, эмиграцию здесь показаны все травмы Европы XX века.

Театральный проект Fulcro представит в Петербурге спектакль «Наш класс» в постановке Дарьи Шаминой. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы представления.

Постановка в 2019 году стала трехкратным лауреатом Международного фестиваля театральных школ «Itself» в Варшаве. А в 2020 году «Наш класс» стал первым в истории студенческим спектаклем, которому была присуждена Высшая театральная премия Петербурга «Золотой софит». Представление вошло в программу Международного фестиваля студенческих работ «Твой шанс-2020».

Роли на сцене исполняют Никита Гольдман-Кох, Сергей Горошко, Александр Другов, Диана Жданова, Анна Завтур, Иван Кириллов, Денис Прытков, Евгений Тимохин, Екатерина Тихонова и Илья Якубовский. Представление пройдет 19, 20, 21, 28, 29 и 30 апреля в новом пространстве завода «Степан Разин». Во все даты спектакль начинается в 19.00.

Купить билеты и узнать больше подробностей о постановке «Наш класс» можно на сайте.