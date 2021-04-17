Британский бренд продал за 19 тыс. фунтов худи как NFT

Британский бренд одежды Overpriced продал как NFT худи за 19 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает Dazed.
Черная толстовка с капюшоном с надписью «На *** ваши деньги» была выставлена на платформе blockparty.co. К ней прилагалась физическая копия, которую можно носить.
Сооснователь компании Лейтон Джеймс ранее заявил, что цель его команды — «создать криптомоду, основанную на искусстве» и пересмотреть представления о роскоши. Дизайнеры отметили, что для них это «социальный комментарий о безумии денег и арта».
Ранее Gucci представил свои первые кроссовки в виде невзаимозаменямых токенов. Их можно купить и примерить только в специальном приложении. Для создания коллекции бренд объединился с белорусской компанией Wanna, занимающейся мобильными платформами с дополненной реальностью.