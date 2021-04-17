Британский бренд продал за 19 тыс. фунтов худи как NFT

Черная толстовка с капюшоном с надписью «На *** ваши деньги» была выставлена на платформе blockparty.co . К ней прилагалась физическая копия, которую можно носить.

Британский бренд одежды Overpriced продал как NFT худи за 19 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает Dazed.

Сооснователь компании Лейтон Джеймс ранее заявил, что цель его команды — «создать криптомоду, основанную на искусстве» и пересмотреть представления о роскоши. Дизайнеры отметили, что для них это «социальный комментарий о безумии денег и арта».

Ранее Gucci представил свои первые кроссовки в виде невзаимозаменямых токенов. Их можно купить и примерить только в специальном приложении. Для создания коллекции бренд объединился с белорусской компанией Wanna, занимающейся мобильными платформами с дополненной реальностью.