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Британский бренд продал за 19 тыс. фунтов худи как NFT

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:08

Британский бренд одежды Overpriced продал как NFT худи за 19 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает Dazed.

Черная толстовка с капюшоном с надписью «На *** ваши деньги» была выставлена на платформе blockparty.co. К ней прилагалась физическая копия, которую можно носить.

Сооснователь компании Лейтон Джеймс ранее заявил, что цель его команды — «создать криптомоду, основанную на искусстве» и пересмотреть представления о роскоши. Дизайнеры отметили, что для них это «социальный комментарий о безумии денег и арта».

Ранее Gucci представил свои первые кроссовки в виде невзаимозаменямых токенов. Их можно купить и примерить только в специальном приложении. Для создания коллекции бренд объединился с белорусской компанией Wanna, занимающейся мобильными платформами с дополненной реальностью.

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