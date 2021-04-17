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Библиотека им. Некрасова проведет фестиваль «Космическая диковинка». Там выступят OQJAV и «Интурист»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:42

Московская библиотека имени Некрасова откроет 24 апреля фестиваль «Космическая диковинка». На тему космоса с гостями мероприятия будут разговаривать российские артисты и музыканты, сообщили «Афише Daily» организаторы.

Фестиваль поделен на две части: в читальном зале на 2 этаже библиотеки пройдет программа «Невероятно, фантастично!», а на 5 этаже откроется коллажная мастерская «Сказочный полет».

В 18.00 начнется получасовой показ вербатим-спектакля «Библиотека имени меня», в котором участники группы «Июльансамбль» выступят в роли библиотекарей. Они расскажут историю отношений сотрудников и читателей в документальной пьесе драматурга Нины Беленицкой и режиссера Юрия Шехватова.

Сразу после посетителей ждет соревнование по неподготовленному чтению вслух «Открой рот». Команда артистов и команда писателей будут читать тексты про космос — от «Незнайки на Луне» до учебников по астрофизике.

С конце фестиваля группы OQJAV и «Интурист» выступят в 4-часовом концерте подкаста «Русский альбом». Между музыкальными выступлениями исполнители будут читать свои любимые литературные тексты, перенося слушателей из миров музыки в миры литературы — и обратно. Концерт завершится перформансом студенток Мастерской Индивидуальной Режиссуры Бориса Юхананова под русские песни про космос.

Все это время тремя этажами выше, в аудитории 502, для участников фестиваля будет открыта коллажная мастерская. Организаторы «Некрасовки» приглашают «всех-всех пофантазировать на космическую тему и создать свою планету-коллаж». Вместе с арт-группой «Острый уголок» можно будет развесить картинки с космосом под потолок.

Зарегистрироваться на фестиваль и более подробно познакомиться с программой можно на сайте «Некрасовки».

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