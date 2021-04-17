Эйнджел Олсен призналась, что состоит в однополых отношениях

Американская певица Эйнджел Олсен совершила каминг-аут. Она рассказала в инстаграме, что состоит в отношениях с девушкой.

Партнерша Олсен — Адель Тибодо, сценаристка, которая числится среди авторов сериала HBO «Кайф с доставкой». В ее инстаграме впервые появилась фотография певицы в ноябре прошлого года.

Олсен опубликовала в сторис свой портрет с подписью «Я гей!!!» и сделала пост с фотографиями Тибодо.