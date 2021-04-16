Элджей проведет концерт в Adrenaline Stadium. А затем поедет в тур по городам России

Рэпер Элджей проведет концерт 17 апреля на московской площадке Adrenaline Stadium. Музыкант выступит в столице, а затем отправится в тур по городам России.

Концерт в Москве начнется в 20.00. Попасть на него смогут зрители, которым уже исполнилось 16 лет. Приобрести билеты на выступление можно на сайте «Афиши».

После шоу 17 апреля Элджей отправится в Казань — там он выступит в пятницу, 23 апреля, на площадке Korston Club Hotel. 30 апреля рэпер отыграет концерт в архангельском клубе M33.

Затем у музыканта запланированы шоу в Уфе 14 мая, в Екатеринбурге 15 мая, в Перми 16 мая, в Ростове-на-Дону 4 июня, в Краснодаре 5 июня и в Петербурге 12 июня. Кроме того, Элджей организует выступление в Беларуси: 22 мая он выйдет на сцену минского Prime Hall.

В декабре Элджей выпустил новый EP «Guilty Pleasure». В конце ноября у рэпера вышел EP «Destructive Version», полностью состоящий из ремиксов на его песни, а в феврале 2020 года артист представил альбом «Sayonara Boy Opal».