В Apple рассказали, сколько получает артист за каждое прослушивание на Apple Musiс

Apple разослала музыкантам и лейблам письмо, в котором раскрыла стоимость одного прослушивания на стриминговом сервисе Apple Music — она составляет один цент. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо компании.

В документе компания заявила, что 52% выручки от подписок платит правообладателям — и получает из одного доллара 48 центов. В большинстве случаев выплаты не идут прямо к исполнителю, а отправляются к правообладателю. Именно он отдает артисту сумму с вычетом комиссии, указанной в их договоре.

Эксперты отметили, хоть Apple и платит за одно прослушивание вдвое больше Spotify, второй платит от дохода с подписок 75-80%. Последний раз Apple сообщала о более чем 60 млн подписчиков в 2019 году, в то время как у Spotify насчитывается 345 млн активных слушателей, включая 155 млн платящих за подписку.

Крупные лейблы заявили, что среднее количество месячных прослушиваний на пользователя является лучшим показателем экономики стримингов. По их словам, если на Apple Music и Spotify количество прослушиваний за месяц перевалило 1000, то это успешный показатель.

Газета полагает, что на такое решение Apple подтолкнул опубликованный в прошлом месяце отчет Spotify о работе онлайн-сервиса. Таким образом компании пытаются привлечь к сотрудничеству все больше исполнителей и музыкантов.