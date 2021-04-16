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«Севкабель Порт» представил концепцию реновации набережных Васильевского острова

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:12

«Севкабель Порт» предложил концепцию реновации промышленных набережных Васильевского острова. Об этом сообщила «Бумага» со ссылкой на пресс-службу компании.

Проект называется «Гавань 2.0». Согласно ему, работы будут проведены на территории в 15 гектаров от причалов Балтийского завода до Морского вокзала и площади Морской Славы. Там расположится единая пешеходно-рекреационная зона у воды.

Предполагается реконструировать 125 тысяч квадратных метров исторической застройки, а также возвести новые здания для деловых, культурных, гостиничных, образовательных и других проектов.

В здании Морского вокзала, по плану реновации, планируется открыть 4-звездочный отель от 339 номеров и медиацентр. Вокруг него появится благоустроенная зеленая территория и пассажи с торговыми и досуговыми зонами.

Общая стоимость проекта составляет 10 млрд рублей. Реализовать концепцию намереваются совместно с АО «Санкт-Петербургский пассажирский порт „Морской фасад“». В «Севкабель Порту» надеются, что обновленные набережные привлекут более 7 млн посетителей в год и 29 млрд выручки (1,2 млрд при этом пойдут в бюджет города).

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