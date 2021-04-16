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В Киргизии настойку ядовитого корня признали лекарством от COVID-19. Ее придумал в тюрьме президент

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:32

В Киргизии пациентов с COVID-19 начали лечить новым средством — настойкой ядовитого иссык-кульского корня, также известного как джунгарский аконит. Ее придумал в тюрьме президент страны, сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Бейшеналиев заявил, что раствор не опасен для здоровья и способен избавить от симптомов коронавируса всего за несколько дней. Новое лекарство чиновник проверил на себе: по его словам, он принимает настойку для профилактики.

«Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный и человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство, плюс падает сахар. Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока тот пьет раствор горячим», — рассказал Бейшеналиев.

Министр отметил, что применять настойку предложил президент Киргизии. Садыр Жапаров, как пояснил Бейшеналиев, «вылечил тысячи больных» в исправительной колонии, где пребывал из‑за обвинения в захвате заложника.

Бейшеналиев признался, что проверил новое средство на своих знакомых. Все они, как утверждает глава Минздрава, вылечились. Поэтому теперь способ лечения настойкой джунгарского аконита будут применять по всей Киргизии.

Бейшеналиев предостерег сограждан от использования настойки в охлажденном виде. Это может привести к летальному исходу, заявил министр. Врачи отмечают, что иссык-кульский корень в принципе опасен для жизни.

«Нет никаких данных, что аконит можно использовать при ОРВИ, от коронавируса. Можно допускать, что он в какой‑то определенной дозе будет убивать вирусы, но нельзя сказать об этом уверенно. Это ядовитое растение, и можно предполагать, что оно будет токсично действовать на жизненно важные органы», — сказал доктор медицинских наук, фитотерапевт Сергей Турищев.

Тем не менее Бейшеналиев уверен, что лечение настойкой помогает. По словам министра, дозу корня для лечения настойкой на сегодняшний день определяет только один человек — президент страны. Эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова назвала эту ситуацию «большим плевком в лицо медицинской общественности».

«Мы опросили огромное количество людей — и в колонии пожизненного заключения, и в детских домах. Никто не заикнулся об этом методе лечения. <…> „Правда“ просочилась бы, если бы корень принимали тысячи человек», — добавила Барыктабасова.

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