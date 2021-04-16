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Приговор Тиме Белорусских, релиз посмертной песни DMX и другие новости дня 20:46 Дайджест
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Приговор Тиме Белорусских, релиз посмертной песни DMX и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:46

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы по делу о наркотиках. Он сказал, что сейчас не употребляет, но раньше мог «раз в два месяца покурить марихуану».

Туроператоры вернут россиянам деньги за отмененные зарубежные туры, оплаченные до 31 марта 2020 года. Деньги выплатят из фонда персональной ответственности туроператора.

В России ровно неделю выявляют менее 9000 случаев COVID-19, на этот раз — 8995. Умерли 397 пациентов, вылечились 9109.

Абхазия разрешила россиянам приезжать в страну без теста на коронавирус. «В любом направлении и на любой срок», — заявили власти страны.

Юрий Дудь поддержал журналистов Doxa и «Важных историй», назвав их дела государственными репрессиями против независимых медиа. Чуть позже более 120 преподавателей ВШЭ написали письмо с требованием прекратить дело против Doxa.

Оператора ФБК (признан в России иноагентом) приговорили к двум годам колонии. Причиной послужили два твита, которые он написал после самоубийства журналистки Ирины Славиной.

В сеть слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». На адреса пишут злоумышленники, угрожая деанонимизацией.

«Ногу свело!» отменила тур из‑за давления на организаторов. Ранее лидер группы Макс Покровский несколько раз поддерживал Навального.

Вышла первая песня DMX после его смерти. Это саундрек к сериалу «Крестный отец Гарлема», в котором также приняли участие Swizz Beatz и French Montana.

Иван Дорн выпустил сингл «Кроме тебя» с забавной предысторией. Записи демки трека сгорели вместе с компьютером, но чудом уцелели на iCloud.

«Русскую женщину» Манижи номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст. В зрительском голосовании она пока лидирует, а оставить голос может любой желающий.

Авторы «русской кибердеревни» выпустили новый репортаж — теперь про «русский космопоезд». Все до боли знакомое, но в жанре киберпанка и с Евгением Баженовым.

Саша Барон Коэн анонсировал спешел «Бората-2» — с дополнительными материалами и сценами. Он выйдет на Amazon Prime в скором времени, но точная дата не сообщается.

Проект «Помощь» выпустил второй эпизод сериала о благотворительности. Помимо Кукушкина и его помощников, в выпуске появилась Настя Ивлеева.

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