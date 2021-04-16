Умерла актриса Хелен МакКрори. Она сыграла цыганку Полли Грей в «Острых козырьках»

МакКрори скончалась после продолжительной борьбы с раком. Ей было 52 года. Актриса умерла дома, в окружении друзей и родных.

Умерла британская актриса Хелен МакКрори, известная по сериалу «Острые козырьки», байопику «Королева» и серии фильмов о Гарри Поттере . Об этом сообщил в твиттере ее муж, актер Дэмиан Льюис.

«Она умерла так, как жила. Бесстрашно. Боже, мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в наших жизнях. Она вспыхнула так ярко. Поднимайся теперь в воздух, малышка, и спасибо тебе», — написал Льюис.

Кинокарьера Хелен МакКрори началась в 1990-х. Актриса появилась в фильмах «Интервью с вампиром» и «Фламандская доска». Наиболее заметными ее работами стали роли в «Последнем короле», «Королеве», франшизе «Гарри Поттер» и «Хранителях времени».

С 2013 по 2019 год МакКрори играла цыганку Полли Грей в сериале «Острые козырьки». Кроме того, актриса часто появлялась на театральной сцене. Она дважды была номинирована на престижную премию Лоренса Оливье, а также получила награду BAFTA Cymru.