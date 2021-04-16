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adidas выпустит Stan Smith из материала на основе грибов

Виктория Шанина
Сегодня в 18:06

adidas планирует запустить производство кроссовок из разлагаемого материала Mylo. В его основе — вещество, добываемое из грибов, сообщается на официальном сайте бренда.

Материал помогала разрабатывать биотехнологическая компания Bolt Threads. Основной компонент Mylo — мицелий, добываемый из корней грибов. Для высокоэффективного выращивания грибов специалисты используют технологию вертикального земледелия, которая увеличивает урожайность. Весь процесс занимает как минимум две недели.

Mylo может стать альтернативой для традиционных материалов, которыми заменяют натуральную кожу. Их делают из пластиковых полимеров, поэтому они не разлагаются и сам процесс производства не экологичен.

Первой моделью, сделанной из нового материала, станут классические кроссовки Stan Smith. Из Mylo будут выполнены внешний верх, три перфорированных полоски, накладка на пятке и логотип. Подошва обуви делается ​​из натурального каучука. В продажу такая пара поступит в течение 2021 года.

«Внедрение Mylo в качестве нового материала является нашим главным шагом по обработке пластмассовых отходов. Мы должны научиться работать с природой, а не против ее, и направлять все наши усилия на поиск инновационных решений с ответственным использованием ресурсов, которые возобновляются в устойчивом темпе», — отмечает глава отдела инноваций adidas Эми Джонс Фатерлаус.

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