На «Хлебозаводе» пройдет гараж-сейл с вещами от Дарьи Малыгиной, Юлии Топольницкой и Димы Бончинче

17 апреля на территории пространства «Хлебозавод» пройдет гараж-сейл от агентства Monstars. Друзья компании дадут вторую жизнь любимым вещам из своего гардероба, а гости смогут приобрести винтажную одежду и обувь.

Свои вещи выставят на продажу люди из сферы медиа. В том числе Дарья Малыгина, Юлия Топольницкая, Дима Бончинче, Дарья Погадаева, Таха Сафари, Кирилл Масленников и другие. На маркете будет представлена одежда и стильные аксессуары от брендов Saint Laurent, Acne Studios, Calvin Klein, Marc Jacobs, Levi’s.

Команда «Хлебозавода» тоже поделится своими находками от Off White, Opening Ceremony, Simone Rocha for H&M и других бутиков. Для тех, у кого гардероб уже переполнен, появятся стенды с предметами интерьера, посудой ручной работы и другими декоративными мелочами.

Фонд «Второе дыхание» установит бокс по сбору вещей, где каждый желающий сможет оставить свою одежду. Главное условие — обувь и украшения должны быть в хорошем состоянии. Все вещи пойдут на переработку или благотворительность.

Музыкальным хедлайнером ивента станет Лена Павельева. Также свои диджей-сеты представят Лиза Сурина, Артемий Константинов, Аня Оконишникова и Диана Ачикян. С 17.00 на территории будет работать бар Prosecco Canti, в котором гостям предложат шампанское.

Гараж-сейл Monstars & Friends пройдет по адресу: пространство «Хлебозавод», Гостиная № 9. Найти больше подробностей и зарегистрироваться на него можно по ссылке.