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Малую Бронную предложили сделать полностью пешеходной. Идею раскритиковали

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:49

Кандидат в депутаты Госдумы Иосиф Джагаев предложил сделать Малую Бронную улицу полностью пешеходной. Инициативу он хочет обсудить на встрече вместе с мэром Сергеем Собяниным.

К такому заявлению его подтолкнули жалобы местных жителей на шум автомобилей. «Проблема ведь не в кафе и ресторанах, а в собственниках, которые сдают помещения рестораторам. С ними нужно разбираться», — написал Джагаев в группе «Соседи. Пресня» в фейсбуке.

В комментариях пользователи стали обвинять Джагаева в рекламе перед выборами. Они посоветовали «поднять действительно серьезные вопросы и попытаться их решить». В ответ кандидат в депутаты заявил, что «сами жители не знают, чего хотят», а на Малой Бронной «нужно навести порядок».

На днях местные жители предложили ограничивать движение в районе на выходные — пускать только автомобили местных, спецслужб и такси. Они пожаловались, что в прошлый уэк-энд стояли в часовых пробках, чтобы попасть домой. Согласно опросу и комментариям, большинству инициатива понравилась.

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