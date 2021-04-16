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«В диалоге с современной архитектурой»: Микеле Де Лукки переосмыслил обложки книг о Гарри Поттере

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:32

Итальянский архитектор Микеле Де Лукки переосмыслил обложки всей серии романов о Гарри Поттере, сместив внимание читателя от персонажей к фантастическим зданиям из мира волшебников.

Обложки были сделаны по заказу миланского издательства Salani. Архитектор вместе со своей студией AMDL Circle решил отказаться от копирования уже существующих изображений Хогвартса и прочих зданий в книгах Джоан Роулинг. Вместо этого он взял за основу другие строения и переосмыслил их, используя современный архитектурный язык.

«Как архитекторы, мы неизбежно подошли к роману с точки зрения пространства и объектов, а также атмосферы, которую эти объекты создают в пространстве», — сказал Де Лукки изданию Dezeen.

Он представил места из мира волшебников в виде фантастических объектов архитектуры, которые можно вообразить, пренебрегая ограничениями, связанными с дизайном и производством продукта. Многие из волшебных строений смоделированы на основе существующих проектов AMDL Circle — как реальных, так и концептуальных.

Обложку первого тома украшает магическая школа Хогвартс. Ее башни заменены высокими остроконечными шпилями, которые символизируют готические аббатства Тосканы и центральной Италии.

Обложка Де Лукки для «Гарри Поттера и философского камня» показывает замок Хогвартс
Обложка Де Лукки для «Гарри Поттера и философского камня» показывает замок Хогвартс
© Пресс-материалы

Во второй книге Де Лукки решил сфокусироваться на Норе — доме семьи Рона Уизли, — которая описана в книгах как неустойчивая многоэтажная конструкция, к которой сверху и с боков пристроены новые комнаты.

В дизайне архитектора здание представляет собой высокую модульную деревянную конструкцию с широкой остроконечной крышей, которая ненадежно сбалансирована наверху.

Во второй книге семейный дом Уизли изображен в виде высокого деревянного строения
Во второй книге семейный дом Уизли изображен в виде высокого деревянного строения
© Пресс-материалы

Третий том — «Гарри Поттер и узник Азкабана» — украшен вымышленной тюрьмой-крепостью, упоминаемой в названии книги. Стоящий на острове «внушительный монолит» имеет зигзагообразный профиль, который Де Лукки использовал для своего отеля Medea в Батуми.

Азкабан изображен в виде брутального монолита на обложке третьей книги
Азкабан изображен в виде брутального монолита на обложке третьей книги
© Пресс-материалы

На обложке четвертого издания изображен Золотой стадион с высокими стройными трибунами, с которых зрители наблюдают за квиддичем. Авторы представили его в виде передвижной конструкции с возвышениями в форме концептуальной модели Expo Icon.

Идея заключается в возможности обслуживать архитектурные объекты, которые предназначены для определенных событий и которые можно разбирать и собирать в различных контекстах.
Микеле Де Лукки
Архитектор
На обложке «Кубка огня» изображен стадион для игры в квиддич
На обложке «Кубка огня» изображен стадион для игры в квиддич
© Пресс-материалы

Обложку пятой книги о Гарри Поттере украшает высокая и полностью покрытая соломой хижина смотрителя Хогвартса Хагрида. На шестом издании изображена самая высокая башня школы волшебников, где студенты изучают астрономию. Ее дизайн основан на девятиметровом павильоне ветряной башни, созданном Де Лукки для проекта Arch and Art, который был представлен на Триеннале в Милане в 2016 году.

На обложке пятой книги изображена хижина Хагрида

© Пресс-материалы
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Седьмая и последняя книга — «Гарри Поттер и Дары смерти» — показывает крытый деревянный мост, который в конечном итоге обрушился в битве за Хогвартс. При этом вместо готических арок, показанных в экранизации, работа Де Лукки увенчана извилистой волнообразной крышей, которая украшает его мост Мира в Тбилиси.

Обложка последней книги отсылает к проекту тбилисского моста Мира
Обложка последней книги отсылает к проекту тбилисского моста Мира
© Пресс-материалы

Финальные обложки книг были представлены на выставке в студии AMDL Circle. Вместе с ними были показаны архитектурный эскиз проекта и деревянные модели, созданные Де Лукки для каждого из зданий.

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