«В диалоге с современной архитектурой»: Микеле Де Лукки переосмыслил обложки книг о Гарри Поттере

Итальянский архитектор Микеле Де Лукки переосмыслил обложки всей серии романов о Гарри Поттере, сместив внимание читателя от персонажей к фантастическим зданиям из мира волшебников.

Обложки были сделаны по заказу миланского издательства Salani. Архитектор вместе со своей студией AMDL Circle решил отказаться от копирования уже существующих изображений Хогвартса и прочих зданий в книгах Джоан Роулинг. Вместо этого он взял за основу другие строения и переосмыслил их, используя современный архитектурный язык.

«Как архитекторы, мы неизбежно подошли к роману с точки зрения пространства и объектов, а также атмосферы, которую эти объекты создают в пространстве», — сказал Де Лукки изданию Dezeen.

Он представил места из мира волшебников в виде фантастических объектов архитектуры, которые можно вообразить, пренебрегая ограничениями, связанными с дизайном и производством продукта. Многие из волшебных строений смоделированы на основе существующих проектов AMDL Circle — как реальных, так и концептуальных.

Обложку первого тома украшает магическая школа Хогвартс. Ее башни заменены высокими остроконечными шпилями, которые символизируют готические аббатства Тосканы и центральной Италии.