Оператора ФБК* отправят в колонию на два года за два твита

Тушинский районный суд Москвы признал оператора ФБК* Павла Зеленского в призывах к экстремизму. Его приговорили к двум годам колонии общего режима, передает «Медиазона».

Прокуратура просила назначить Зеленскому 2,5 года лишения свободы. Оператора ФБК взяли под стражу в зале суда.

Дело об экстремизме завели на Зеленского в январе 2021 года. Поводом послужили его два твита, посвященных самоубийству журналистки Ирины Славиной. «Ирина, простите нас, простите, что позволяем это <…> Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте ******* [бить] эту недовласть», — писал он. Во втором посте Зеленский заявил, что Путин, Песков и Володин «ублюдки недостойные жизни».

15 января оператора ФБК задержали и увезли в столичное управление Следственного комитета. По словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, при задержании его ударили по голове, а потом изъяли ноутбук и телефон.

В феврале Зеленский полностью признал вину и отказался от адвоката. Директор ФБК Иван Жданов предполагал, что на задержанного оказали давление в СИЗО.

*Минюст включил ФБК в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.