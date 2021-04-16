перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Оператора ФБК* отправят в колонию на два года за два твита 16:20
В «Ровеснике» пройдет фестиваль «Мы тоже Doxa» в поддержку редакторов журнала 16:15
«Яндекс.Музыка» London Grammar вернулись с новым альбомом — первым за четыре года
London Grammar вернулись с новым альбомом — первым за четыре года 15:35
Американские ученые разработали «самую белую краску в мире». Она умеет охлаждать здания 15:19
Быт в русском космопоезде: авторы «русской кибердеревни» показали плацкарты будущего 15:09
А вы знали, что раньше в «Макдоналдсе» продавали пиццу? В сети узнали и пришли в восторг! 14:29
В клипе на новый трек «Sabotage» Биби Рекса разрушает все, что любит 14:19
«Ногу свело!» отменила тур из‑за давления на организаторов. Ранее ее лидер поддержал Навального 14:18
DMX/Instagram Вышла первая песня DMX после его смерти. Это саундрек к сериалу «Крестный отец Гарлема»
Вышла первая песня DMX после его смерти. Это саундрек к сериалу «Крестный отец Гарлема» 13:35
Вышел тизер сериала «Пищеблок» про пионеров-вампиров. Премьера уже в мае! 12:46
Иван Дорн выпустил сингл «Кроме тебя». Это импровизация, которая чудом уцелела в iCloud 12:10
Queer Studio проведет ивент «Покажи мне любовь». В программе — перформанс «ТехноТеатра» и дискуссии 11:39
В России выявили чуть меньше 9000 новых случаев COVID-19 11:22
Юрий Дудь поддержал журналистов Doxa и «Важных историй» 11:09
youngthug/Instagram Young Thug выпустил продолжение альбома «Slime Language». На фитах — Drake, Travis Scott и Kid Cudi
Young Thug выпустил продолжение альбома «Slime Language». На фитах — Drake, Travis Scott и Kid Cudi 10:55
Туроператоры вернут россиянам деньги за отмененные поездки, оплаченные до 31 марта 2020 года 10:05
Саша Барон Коэн анонсировал спешел «Бората-2» — с дополнительными материалами и сценами 9:59
В сеть слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» 9:01
Абхазия разрешила россиянам приезжать в страну без теста на COVID-19 2:17
theofficialmads/Instagram Мадс Миккельсен снимется в фильме «Индиана Джонс-5» вместе с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж
Мадс Миккельсен снимется в фильме «Индиана Джонс-5» вместе с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж 1:48
Отключить рекламу

Оператора ФБК* отправят в колонию на два года за два твита

Семён Гудошников
Сегодня в 16:20

Тушинский районный суд Москвы признал оператора ФБК* Павла Зеленского в призывах к экстремизму. Его приговорили к двум годам колонии общего режима, передает «Медиазона».

Прокуратура просила назначить Зеленскому 2,5 года лишения свободы. Оператора ФБК взяли под стражу в зале суда.

Дело об экстремизме завели на Зеленского в январе 2021 года. Поводом послужили его два твита, посвященных самоубийству журналистки Ирины Славиной. «Ирина, простите нас, простите, что позволяем это <…> Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте ******* [бить] эту недовласть», — писал он. Во втором посте Зеленский заявил, что Путин, Песков и Володин «ублюдки недостойные жизни».

15 января оператора ФБК задержали и увезли в столичное управление Следственного комитета. По словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, при задержании его ударили по голове, а потом изъяли ноутбук и телефон.

В феврале Зеленский полностью признал вину и отказался от адвоката. Директор ФБК Иван Жданов предполагал, что на задержанного оказали давление в СИЗО.

*Минюст включил ФБК в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
Генпрокуратура РФ
СКР
Люди
Ирина Славина
Иван Жданов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить