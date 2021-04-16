Илон Маск приехал на техасский завод на футуристичном Cybertruck и выступил с речью

Илон Маск приехал на своем Cybertruck к рабочим стройплощадки, где возводят завод Giga Texas по сборке электрокаров. Фото визита миллиардера к рабочим опубликовал пользователь Reddit.
Позже это подтвердил сам Маск в твиттере. Он написал, что лично объехал всю территорию строительства на пикапе Cybertruck. На фото видно, как глава Tesla выступает с речью перед собравшимися.
Он пообещал доработать дизайн электрокара внутри и снаружи. Но, как отмечают свидетели, Маск приехал на той же модели Cybertruck, на которой его уже замечали на улицах Лос-Анджелеса в 2019 году.
Помимо этого, очевидцам удалось заснять внутренний салон Cybertruck. На снимках можно заметить необычную форму руля и 17-дюймовый дисплей из модели Tesla Model 3.
Хоть Маск и заявил, что комплекс Giga Texas станет местом выпуска пикапа, точную дату начала производства он не назвал. Ранее стало известно, что серийные Cybertruck могут выйти с конвейера к концу 2021 года, а в продажу поступить в 2022 году.
Tesla представила Cybertruck в ноябре 2019 года. Он изготовлен из особой стали, которую используют для строительства ракет SpaceX (также принадлежит Илону Маску), оснащен бронированными стеклами и, по словам создателей, обладает невероятной прочностью.