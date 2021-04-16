Илон Маск приехал на техасский завод на футуристичном Cybertruck и выступил с речью

Позже это подтвердил сам Маск в твиттере. Он написал, что лично объехал всю территорию строительства на пикапе Cybertruck. На фото видно, как глава Tesla выступает с речью перед собравшимися.

Илон Маск приехал на своем Cybertruck к рабочим стройплощадки, где возводят завод Giga Texas по сборке электрокаров. Фото визита миллиардера к рабочим опубликовал пользователь Reddit.

Он пообещал доработать дизайн электрокара внутри и снаружи. Но, как отмечают свидетели, Маск приехал на той же модели Cybertruck, на которой его уже замечали на улицах Лос-Анджелеса в 2019 году.

Помимо этого, очевидцам удалось заснять внутренний салон Cybertruck. На снимках можно заметить необычную форму руля и 17-дюймовый дисплей из модели Tesla Model 3.