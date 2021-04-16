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London Grammar вернулись с новым альбомом — первым за четыре года

Семён Гудошников
Сегодня в 15:35

Британская электро-поп-группа London Grammar выпустила первый за четыре года студийный альбом. Он получил название «Californian Soil» и уже доступен на большинстве стриминговых площадок.

«Этот альбом — самый оптимистичный из когда‑либо созданных London Grammar», — говорила в интервью NME вокалистка Ханна Рид. Pitchfork отметил кинематографичность звука на пластике (лишь четыре трека записаны без участия оркестра).

«Californian Soil» — это третий лонгплей лондонского коллектива. Предыдущий — «Truth Is a Beautiful Thing» — увидел свет в 2017 году, и после его выхода Ханну Рид стали сравнивать с Флоренс Уэлч из Florence and the Machine. На новом релизе вокалистка London Grammar вернулась к более чувственной манере пения, как на дебютном альбоме коллектива «If You Wait» 2013 года.

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