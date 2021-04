«Californian Soil» — это третий лонгплей лондонского коллектива. Предыдущий — «Truth Is a Beautiful Thing» — увидел свет в 2017 году, и после его выхода Ханну Рид стали сравнивать с Флоренс Уэлч из Florence and the Machine. На новом релизе вокалистка London Grammar вернулась к более чувственной манере пения, как на дебютном альбоме коллектива «If You Wait» 2013 года.