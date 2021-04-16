Британская электро-поп-группа London Grammar выпустила первый за четыре года студийный альбом. Он получил название «Californian Soil» и уже доступен на большинстве стриминговых площадок.

«Этот альбом — самый оптимистичный из когда‑либо созданных London Grammar», — говорила в интервью NME вокалистка Ханна Рид. Pitchfork отметил кинематографичность звука на пластике (лишь четыре трека записаны без участия оркестра).