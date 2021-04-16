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Американские ученые разработали «самую белую краску в мире». Она умеет охлаждать здания

Виктория Шанина
Сегодня в 15:19

Исследователи из Университета Пердью в США представили концепт «самой белой краски в мире». Она отражает 98,1% падающего света, пишет Gizmodo.

Все волны солнечного света разной длины. Для рассеивания каждой из них, ученые разработали вещество с высокой концентрацией сульфата бария с частицами разного размера. В ходе испытаний это вещество охладило поверхность на 4,5 градуса ниже температуры окружающей среды. Авторы отмечают, что солнечный свет при этом был достаточно яркий.

Чтобы жидкость можно было использовать и производить как обычную краску, ученые добавили стандартный акриловый растворитель. По их словам, их ультрабелая краска может появиться в продаже в течение двух лет.

«Самая белая краска в мире» может стать одним из способов борьбы с климатическим кризисом. По оценками исследователей, если активно использовать ее в таких городах, как Рино или Феникс, можно значительно сократить масштабы кондиционирования воздуха и сэкономить до 80% расходов на него.

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