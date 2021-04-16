В клипе на новый трек «Sabotage» Биби Рекса разрушает все, что любит

В ролике певица сидит на поляне под спокойный куплет песни. Оказывается, что цветы, в которых она сидит, находятся прямо у нее в квартире. Затем начинается гораздо более экспрессивный куплет, а все вокруг постепенно рушится.

Биби Рекса выпустила новую песню «Sabotage», посвященную борьбе за то, что она любит. Следом за синглом вышел клип к нему и открылся предзаказ второго альбома артистки «Better Mistakes».

«„Sabotage“ — одна из самых личных песен на втором альбоме. Она настолько же красивая, насколько до боли честная. Должна признаться: когда мои дела идут хорошо, я сама себе мешаю. Я знаю, что я не одна такая, которая разрушает самые драгоценные моменты своей жизни. Эта баллада — признание, что иногда мы бываем злейшими врагами для самих себя», — поделилась Биби Рекса.

В создании трека поучаствовал продюсер современной поп-музыки Грег Керстин. Он работал с многими знаменитостями, в том числе с Адель, Сией и Полом Маккартни.

5 марта исполнительница поделилась клипом-триллером на песню «Sacrifice» — он набрал уже более 11 млн просмотров. Под энергичную клубную музыку певица в отряде женщин-вампиров пьет кровь из шеи скованного цепями мужчины. «Жертвуй ради меня», — поет Рекса в припеве.

Рекса дважды становилась номинанткой на премию «Грэмми», а также является обладательницей премий Billboard Music Awards и MTV VMA. В 2018 году вышел ее дебютный альбом «Expectations». В 2020-м Рекса выпустила сингл «Baby I’m Jealous», записанный при участии Doja Cat. Клип на песню набрал почти 50 млн просмотров на ютьюбе.