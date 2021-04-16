Вышла первая песня DMX после его смерти. Это саундрек к сериалу «Крестный отец Гарлема»

В записи трека приняли участие недавно умерший DMX и рэперы Swizz Beatz и French Montana.

Это первый посмертный релиз Эрла Симонса (настоящее имя DMX). Перед смертью рэпер также успел записать альбом, который, предположительно, выйдет в этом году. На пластинке появятся Снуп Догг, Алиша Кис, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke, убитый в 2020-м.

DMX скончался 9 апреля в возрасте 50 лет. За неделю до этого его госпитализировали после сердечного приступа, который, предположительно, был вызван передозировкой наркотиков.