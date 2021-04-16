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А вы знали, что раньше в «Макдоналдсе» продавали пиццу? В сети узнали и пришли в восторг!

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:29

Пользователь Reddit под ником depuniverse опубликовал фотографию пиццы из «Макдоналдса». Снимок сделала его жена в последнем ресторане сети, где можно было купить это блюдо, пока он не свернул продажи в 2017 году.

В том, что раньше «Макдоналдс» продавал пиццу, нет ничего удивительного. За время существования сети ее руководство (особенно в США) часто экспериментировало с новыми блюдами. Вводилось множество позиций, которые в итоге так и не прижились в меню, — от булочки с ананасом для веганов до McSpaghetti с лазаньей и цыпленком.

© depuniverse / Reddit

Короткая история пиццы из «Макдоналдса»

В 1980-е годы «Макдоналдс» в ответ на появление сети пиццерий Pizza Hut предложил посетителям в Штатах попробовать новое блюдо McPizza.

Это нововведение потребовало немало усилий и средств: пришлось перестраивать кухни под большие печи, закупать новое оборудование и расширять окна для выдачи заказов. Но в итоге идея не оправдала себя: на приготовление одной пиццы уходило около 11 минут, а это достаточно долго для фастфуд-ресторана.

С появлением McPizza посетителям приходилось тратить слишком много времени, чтобы проехать через Drive Thru. Из‑за этого все меньше и меньше ресторанов сети продолжали готовить пиццы. В конечном итоге их осталось два: один в Померое, штат Огайо, и один в Спенсере, штат Западная Вирджиния. Они продавали McPizza до тех пор, пока несколько лет назад руководство «Макдоналдса» не вынудило их убрать этот пункт меню.

© CollectingCandy

Сегодня пиццу продолжает делать только крупнейший «Макдоналдс» в США, который находится в Орландо, штат Флорида. В его специальном меню, помимо прочего, есть паста и бельгийские вафли.

В «Макдоналдсе» предполагают, что спрос на пиццу оказался низким еще и потому, что люди привыкли ассоциировать франшизу с бургерами. Но может, и к лучшему, что McPizza не стала популярной: многие из тех, кто успел попробовать это блюдо, описывали ее как «горячий картон».

Тем не менее depuniverse уверен, что сейчас бы McPizza пользовалась большой популярностью.

Некоторые из комментаторов даже не подозревали о том, что когда‑то в «Макдоналдсе» можно было купить пиццу.

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Выглядит чертовски аппетитно. Я и не подозревал, что когда‑то в «Маке» была пицца.
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«Каково это было?»

Вернется ли McPizza в «Макдональдс»?

В ноябре 2020 года в официальном аккаунте «Макдоналдса» в твиттере появился пост, в котором упоминается забытое блюдо сети.

По какому поводу появился этот твит, неясно. Многие пользователи соцсети предположили, что пицца может вернуться в меню ресторана.

Согласно данным Business Insider, продажи таких сетей, как Domino’s Pizza и Papa John’s, за последний год резко выросли. Все из‑за пандемии, которая вынуждала людей проводить много времени дома.

На вопрос о возможном возврате этого блюда в меню, аккаунт «Макдоналдса» ответил: «Брайан из юридического отдела сказал, что не может ответить на этот вопрос».

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