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Queer Studio проведет ивент «Покажи мне любовь». В программе — перформанс «ТехноТеатра» и дискуссии

Виктория Шанина
Сегодня в 11:39

Queer Studio проведет благотворительный вечер «Покажи мне любовь». Гости и участники встречи обсудят актуальные проблемы российского квир-сообщества. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба мероприятия.

В программу ивента попал спектакль-перфоманс «ТехноТеатра» по мотивам переписки Марии Алехиной и Люси Штейн. Участниц Pussy Riot обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований на акции в поддержку Алексея Навального и посадили под домашний арест на два месяца.

«Актеры московских театров под руководством режиссера Виктории Нарахса создали иммерсивную оперу. <…> История любви, разделенной домашним арестом, с погружением и в трех актах. Они могут общаться только через адвоката, но продолжают любить друг друга», — пишут организаторы встречи.

Также на мероприятии пройдут выставка современного искусства «Любовь и гендер/Любовь и протест» и аукцион с лотами от IC3PEAK, Face, Монеточки, Славы КПСС, White Punk, Василия Сигарева и музея АРТ4. В 22.00 состоится дискуссия, посвященная положению квир-сообщества в современной России.

За музыкальное сопровождение будут отвечать диджеи Poko Cox, Rosemary Loves a Blackberry и Bulgakov. Артисты Mirele, Angel, Uncia, F21 и Вика Пестрова выступят с концертами.

«Покажи мне любовь» начнется 17 апреля в 19.30. Подробнее о мероприятии и месте проведения читайте по ссылке.

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