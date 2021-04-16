Туроператоры вернут россиянам деньги за отмененные поездки, оплаченные до 31 марта 2020 года

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился вернуть россиянам деньги за отмененные зарубежные туры на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Оплату компенсируют только тем туристам, которые заключили договоры до 31 марта 2020 года. Деньги будут выплачиваться из средств фонда персональной ответственности туроператора.

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 года включительно», — сообщается в распоряжении.

Также документ устанавливает взнос в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма – в 2021 году он составляет один рубль. Кроме того, туроператоры обязаны ежегодно вносить не меньше 0,25% от общей цены продукта.

15 апреля пресс-служба кабмина опубликовала список дополнительных мер поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Власти продлили временную отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшили размер отчислений в фонд персональной ответственности.