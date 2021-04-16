На Amazon Prime выйдет специальная версия «Бората 2» — с дополнительными материалами и сценами. Спешл получил название «Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine», что можно перевести примерно как «Дополнительные репортажи Бората, поднятые с пола конюшни, в которой находится монтажная машина».
Как пишет Variety, спецвыпуск будет состоять из нескольких частей и включит дополнительные сцены жизни Бората с двумя сторонниками теорий заговора, посещения Тутар салона красоты, в котором она просит сделать себя похожей на R. Kelly и расширенный разговор Бората с няней Тутар.
В трейлере спешла говорится, что он появится на Amazon Prime в скором времени, но точная дата не уточняется.
«Борат-2» вышел на стриминговом сервисе Amazon Prime 23 октября и получил две номинации на «Оскар». Картина претендует на статуэтку в категориях «Лучшая актриса второго плана» (награда может достаться Марии Бакаловой за роль дочери заглавного героя) и «Лучший адаптированный сценарий». На «Золотом глобусе» в 2021 году фильм выиграл в категории «Лучший мюзикл или комедия», а Саша Барон Коэн был признан лучшим комедийным актером.
Кинокритик Станислав Зельвенский писал для «Афиши Daily», почему возвращение знаменитого вымышленного персонажа-репортера Саши Барона Коэна оказалось несоразмерно слабым для 2020 года.