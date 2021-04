На Amazon Prime выйдет специальная версия «Бората 2» — с дополнительными материалами и сценами. Спешл получил название «Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine», что можно перевести примерно как «Дополнительные репортажи Бората, поднятые с пола конюшни, в которой находится монтажная машина».

Как пишет Variety, спецвыпуск будет состоять из нескольких частей и включит дополнительные сцены жизни Бората с двумя сторонниками теорий заговора, посещения Тутар салона красоты, в котором она просит сделать себя похожей на R. Kelly и расширенный разговор Бората с няней Тутар.

В трейлере спешла говорится, что он появится на Amazon Prime в скором времени, но точная дата не уточняется.