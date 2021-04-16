В Англии нехватка садовых гномов. Статуэтки закончились из‑за пандемии и инцидента в Суэцком канале

Владельцы английских магазинов пожаловались на острую нехватку садовых гномов. Популярные в Великобритании статуэтки закончились из‑за пандемии коронавируса и инцидента с закрытием Суэцкого канала. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Карантин вызвал рост спроса на все товары для дома и сада. Однако гномов британцам оказалось найти не так просто: материал для них не поставили вовремя из‑за недавнего перекрытия Суэцкого канала.

Менеджер магазина «Хайфилдский мир сада» Иан Бирн заявил, что в графстве Глостершир фигурки садовых гномов вовсе исчезли из продажи. «Мы, к сожалению, не видели садового гнома вот уже полгода», — рассказал мужчина.

«Их просто нет. Их явно не хватает. И учтите, что при этом садовые центры переживают настоящий бум. Я посмотрел на цифры на март и оказалось, что оборот увеличился на 97% по сравнению с 2019 годом», — отметил Бирн.

По словам сотрудника магазина, во время пандемии число посетителей «Хайфилдского мира сада» и объем продаж так же велики, как обычно в Пасхальные каникулы. В это время традиционно товары для сада пользуются повышенным спросом.

«Это, конечно, хорошо, но создает трудности, потому что возросшей популярностью могут похвастаться не только английские садовые центры. Аналогичная картина наблюдается по всей Европе», — добавил Бирн.

Решить проблему с нехваткой гномов владельцы магазинов пытались путем поиска новых поставщиков, в том числе в других странах. Но там также не хватает ни самих скульптур, ни материалов для их создания — пластика, камня или бетона.

Главный управляющий Ассоциации садовых центров Эйн Уайли подтвердил, что спрос на садовых гномов значительно превышает предложение. То же самое он может сказать, впрочем, и о других товарах для садоводства.