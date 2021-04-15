Государственный телеканал Ирана IRIB Varzesh больше ста раз прерывал трансляцию футбольного матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед», который проходил 11 апреля. Это произошло из‑за женщины-арбитра Шан Мэсси-Эллис, которая была одета в шорты, сообщает Daily Mail.

Каждый раз, когда операторы наводили камеру на Мэсси-Эллис, телеканал тут же показывал зрителям виды стадиона «Тоттенхэм». В конце игры один из комментаторов пошутил, что он надеется, что зрителям понравилось географическое шоу.