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Иранский телеканал 100 раз прервал трансляцию футбольного матча — чтобы скрыть ноги женщины-арбитра

Валерия Корниенко
Сегодня в 23:35

Государственный телеканал Ирана IRIB Varzesh больше ста раз прерывал трансляцию футбольного матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед», который проходил 11 апреля. Это произошло из‑за женщины-арбитра Шан Мэсси-Эллис, которая была одета в шорты, сообщает Daily Mail.

Каждый раз, когда операторы наводили камеру на Мэсси-Эллис, телеканал тут же показывал зрителям виды стадиона «Тоттенхэм». В конце игры один из комментаторов пошутил, что он надеется, что зрителям понравилось географическое шоу.

По данным иранской правозащитной организации My Stealthy Freedom, телевизионные цензоры «были потрясены присутствием женщины-рефери в шортах».

Цензура заложена в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не должны делать эту практику нормой. Это не наша культура. Это идеология репрессивного режима.
My Stealthy Freedom

Ранее тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту Самира Заргари не смогла поехать на чемпионат мира 2021 года в Италию из‑за запрета мужа. Местное законодательство запрещает женщинам получать загранпаспорт или покидать страну без согласия супруга.

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