Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о полицейском насилии в разных странах

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации статью The Village о полицейском насилии в разных странах мира — Тунисе, США, Франции, Бразилии и Испании. Ведомство потребовало, чтобы редакция удалила материал, сообщило издание.

В статье рассказывалось о том, как граждане разных государств реагируют на превышение полномочий силовиками, в частности — на пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«Роскомнадзор посчитал, что в публикации содержится информация о способе совершения самооубийства Ильназа Пиркина, который покончил с жизнью после пыток в полиции в 2017 году», — объяснили журналисты The Village.

По словам издания, Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт The Village, если сотрудники откажутся убрать материал из открытого доступа. Редакция приняла решение удалить статью.