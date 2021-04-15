Beat Film Festival объявил программу «Больше всех надо» о людях, которые идут на шаг впереди других

Beat Film Festival анонсировал программу «Больше всех надо» о людях, которые идут на шаг впереди всех и меняют правила игры. Об этом «Афише Daily» рассказали представители фестиваля.

Программа посвящена новаторам, которые решились сделать что‑то первыми и изменили этим мир. Среди них — вундеркинд современной архитектуры, датчанин Бьярке Ингельс, чье бюро BIG меняет прибрежный ландшафт Нью-Йорка, работает с Илоном Маском и создает планы городов на Марсе. Фестиваль покажет фильм «На вершине горы» (Making a Mountain), рассказывающий о самом громком проекте Ингельса — мусоросжигающей электростанции с лыжной трассой на крыше в Копенгагене.

Вторая лента — «Панк-банк» (Bank Job) — это история о лондонских друзьях-идеалистах, которые открыли собственный «банк» со своими деньгами, чтобы взломать механизмы финансовой системы. О легендарной австралийской ныряльщицые и исследовательнице акул Валери Тейлор расскажет кинобиография «Игры с акулами» (Playing with Sharks).

Дальше по списку документалка «Ок, зумер» (I am Gen Z), рассказывающая о представителях поколения Z. А еще в программу попали хиты секции гала-премьер — «Лоран Гарнье: Электрошок» и «Майкл и его „джорданы“».