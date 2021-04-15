Beat Film Festival объявил программу «Больше всех надо» о людях, которые идут на шаг впереди других

Beat Film Festival анонсировал программу «Больше всех надо» о людях, которые идут на шаг впереди всех и меняют правила игры. Об этом «Афише Daily» рассказали представители фестиваля.
Программа посвящена новаторам, которые решились сделать что‑то первыми и изменили этим мир. Среди них — вундеркинд современной архитектуры, датчанин Бьярке Ингельс, чье бюро BIG меняет прибрежный ландшафт Нью-Йорка, работает с Илоном Маском и создает планы городов на Марсе. Фестиваль покажет фильм «На вершине горы» (Making a Mountain), рассказывающий о самом громком проекте Ингельса — мусоросжигающей электростанции с лыжной трассой на крыше в Копенгагене.
Вторая лента — «Панк-банк» (Bank Job) — это история о лондонских друзьях-идеалистах, которые открыли собственный «банк» со своими деньгами, чтобы взломать механизмы финансовой системы. О легендарной австралийской ныряльщицые и исследовательнице акул Валери Тейлор расскажет кинобиография «Игры с акулами» (Playing with Sharks).
Дальше по списку документалка «Ок, зумер» (I am Gen Z), рассказывающая о представителях поколения Z. А еще в программу попали хиты секции гала-премьер — «Лоран Гарнье: Электрошок» и «Майкл и его „джорданы“».
Помимо этого, Beat Film Festival традиционно объявил программу фильмов о музыке. В этом году ее героями станут Моби, авангардный композитор Мэттью Херберт, инди-певица St. Vincent и фронтмен The Pogues Шейн Макгоуэн.
В программу вошли:
- «Мэттью Херберт: Симфония шума» (A Symphony of Noise) — документальный фильм о работе британского композитора и продюсера Мэттью Херберта.
- «Электросестры» (Sisters with Transistors) — истории девяти первооткрывательниц электроники и экспериментального звука.
- «Мотель „Нигде“» (The Nowhere Inn) — ироничное мокьюментари о певице St. Vincent.
- «Моби» (Moby Doc) — вдохновляющая автобиографическая лента о герое 2000-х, электронном музыканте, диджее и продюсере Моби.
- «Еще по одной с Шейном Макгоуэном» (Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan) — драматическая биография фронтмена The Pogues, снятая Джулиеном Темплом.
- «У подножья вулкана» (Under the Volcano) — фильм о звукозаписывающей студии, которую продюсер The Beatles Джордж Мартин построил на райском острове в Карибском море.
В этом году Beat Film Festival пройдет со 2 по 20 июня в двух форматах — офлайн на московских площадках и онлайн на платформе Кинопоиск HD. Новым генеральным партнером фестиваля стал банком «Точка».