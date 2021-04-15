В Кракове женщина вызвала спасателей из‑за неизвестного животного на дереве. Им оказался круассан

Жительница Кракова позвонила в службу спасения животных после того, как во дворе ее дома на дереве заметили неизвестное животное. Женщина предположила, что это игуана. Однако загадочным зверем оказался круассан, сообщила «Фонтанка».
По словам краковчанки, «чудовище» пробыло на дереве два дня. Все это время местные жители боялись открывать окна — они опасались, что животное проберется в их квартиры.
Спасатели изначально предположили, что животное может оказаться хищной птицей. Игуана, которую взволнованная женщина назвала сперва «лагуной», не смогла бы жить на улице весной, отметили в службе.
Инспекторы прибыли на место происшествие и с удивлением обнаружили, что таинственный «монстр» — это всего лишь круассан. Он, вероятно, был выброшен из окна соседнего дома и застрял на кусте сирени.