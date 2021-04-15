В Кракове женщина вызвала спасателей из‑за неизвестного животного на дереве. Им оказался круассан

Жительница Кракова позвонила в службу спасения животных после того, как во дворе ее дома на дереве заметили неизвестное животное. Женщина предположила, что это игуана. Однако загадочным зверем оказался круассан, сообщила «Фонтанка».

По словам краковчанки, «чудовище» пробыло на дереве два дня. Все это время местные жители боялись открывать окна — они опасались, что животное проберется в их квартиры.