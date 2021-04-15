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Капсулы кофе и тюбики зубной пасты: Гринпис рассказал, какие отходы почти не перерабатывают в России 21:36
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Капсулы кофе и тюбики зубной пасты: Гринпис рассказал, какие отходы почти не перерабатывают в России

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:36

Российское отделение Гринписа представило доклад «Экономика разомкнутого цикла: исследование возможности вторичной переработки пластмасс». Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

В новом докладе специалисты перечислили, какие товары сложно или невозможно переработать в России. Среди них оказались тюбики от зубной пасты и крема, подложки из‑под мяса, бутылки от масла и молока, стаканчики от йогуртов или сметаны.

Самым проблемным отходом оказались саше-пакеты, в которые упаковывают чайные пакетики. Их не принимает ни одна компания в России, собирающая вторсырье для продажи на перерабатывающие заводы.

Только один заготовитель также работает с капсулами от кофе. Кроме того, в переработку почти никогда не попадают пакеты от заморозки, кофейные стаканчики и крышки от них, трубочки, мешалки для напитков, пластиковые тарелки и приборы.

Компании чаще всего отказываются от товаров из поливинилхлорида (ПВХ, 3), смешанного пластика («Другое», 7), полипропилена (ПП, 5) и полистирола (ПС, 6). Об этом Гринпису рассказали представители 394 заготовителей, попавшие в выборку исследователей.

Больше всего ограничений по приему пластиковых отходов — в Чечне, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Тыве, Республике Алтай, Магаданской области и Еврейской автономной области.

«Часто можно услышать, что только переработка спасет Россию от мусорного кризиса. Но это не так. Как мы видим, большая часть одноразовой упаковки из пластика на переработку просто не попадает, а оказывается на свалках, в печах МСЗ или в окружающей среде», — сказала эксперт проекта «Ноль отходов» Анна Крюкова.

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