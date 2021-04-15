Капсулы кофе и тюбики зубной пасты: Гринпис рассказал, какие отходы почти не перерабатывают в России

Российское отделение Гринписа представило доклад «Экономика разомкнутого цикла: исследование возможности вторичной переработки пластмасс». Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

В новом докладе специалисты перечислили, какие товары сложно или невозможно переработать в России. Среди них оказались тюбики от зубной пасты и крема, подложки из‑под мяса, бутылки от масла и молока, стаканчики от йогуртов или сметаны.

Самым проблемным отходом оказались саше-пакеты, в которые упаковывают чайные пакетики. Их не принимает ни одна компания в России, собирающая вторсырье для продажи на перерабатывающие заводы.

Только один заготовитель также работает с капсулами от кофе. Кроме того, в переработку почти никогда не попадают пакеты от заморозки, кофейные стаканчики и крышки от них, трубочки, мешалки для напитков, пластиковые тарелки и приборы.