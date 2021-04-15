Благотворительный фонд «Галчонок» запустил федеральную горячую линию для людей с ДЦП и их семей. Об этом «Афише Daily» сообщили представители некоммерческой организации.

До 1 августа линия будет работать в тестовом режиме ежедневно, с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Специалисты помогут получить информационную, психологическую и юридическую поддержку.

«Семьи, в которых появляется ребенок с ДЦП, зачастую остаются один на один с проблемами, не понимая, как жить дальше. Где можно пройти реабилитацию? Как оформить пособие? В какую школу идти? Такой информационный вакуум негативно сказывается на здоровье и качестве жизни детей и семьи в целом», — рассказала президент «Галчонка» Елизавета Муравкина.

После завершения тестового режима горячая линия будет доступна круглосуточно. Благодаря ей пациенты и их близкие смогут оперативно получить помощь и уменьшить эмоциональную нагрузку, а практикующие специалисты и представители других НКО — расширить базу знаний.

Горячая линия станет одним из проектов Года коммуникации, который объявили в «Галчонке». Также фонд намерен в 2021 году внедрять школьную инклюзию в регионах России, развивать профессии будущего и продолжать оказывать системную помощь семьям.