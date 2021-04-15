The Black Keys анонсировали альбом каверов на блюз-стандарты Миссисипи

Американская рок-группа The Black Keys анонсировала выход своего десятого студийного альбома «Delta Kream». Это сборник каверов на композиции известных блюзовых музыкантов из Миссисипи, родины одного из самых ранних стилей этого музыкального жанра — дельта-блюза.

Этой пластинкой фронтмен Дэн Ауэрбах и барабанщик Патрик Карни хотят отдать дань уважения своим блюзовым вдохновителям, которые повлияли на творчество музыкантов в самом начале их карьеры. Среди таких — Фред МакДауэлл, Джуниор Кимбро, Р.Л.Бернсайд и другие артисты.

Альбом выйдет 14 мая, предзаказ на него можно оформить уже сейчас. Вместе с анонсом The Black Keys представили первую песню с предстоящего релиза — кавер на композицию «Crawling Kingsnake», записанную Джонни Ли Хукером и Бернардом Бесманом.