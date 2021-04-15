перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Церемонию «Оскар» в Okko прокомментируют Маша Миногарова, Александр Рогов и Егор Москвитин 19:51
В Дагестане у героини фильмов «Кавказские пленницы» и «Снявшие хиджаб» похитили детей 19:17
Рэпер Эльмин Гулиев, сбивший пешеходов в центре Москвы, получил четыре года колонии 18:58
пресс-материалы Garage Screen рассказал о программе летнего сезона. В ней — Вонг Карвай и премьера «Девушки и паука»
Garage Screen рассказал о программе летнего сезона. В ней — Вонг Карвай и премьера «Девушки и паука» 18:32
Ютьюбер приготовил стейк при помощи шлепков. Для этого он создал «Колотушку мяса 9000» 18:04
Авторы древних пещерных рисунков могли специально лишать себя кислорода, чтобы вызвать галлюцинации 17:51
Владимир Познер прочитает «Маленького принца» на литературном вечере в «Доме с маяком» 17:37
«Современник» запустил ютьюб-шоу, в котором актеры пробуют себя в других профессиях 17:17
Суд не стал запрещать скопинскому маньяку ходить по барам и сидеть в соцсетях 16:57
«Завтрак у Тиффани» Создатели «Молодого Папы» снимут биографический сериал про Одри Хепберн
Создатели «Молодого Папы» снимут биографический сериал про Одри Хепберн 16:12
Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России 15:48
Ученики из Техаса создали чат «Работорговля». И предлагали в нем купить чернокожих одноклассников 15:48
«Я буду метаться по табору улицы темной»: OQJAV выпустили клип на стихотворение Осипа Мандельштама 14:59
AliExpress запустил отдельное приложение для России 14:56
Власти Крыма: перед курортным сезоном цены на люксовые отели начали резко расти 14:40
Alexey Elfimov/Unsplash В Турции не отдохнешь, в Крыму дорого. Слава богу, есть Воронеж!
В Турции не отдохнешь, в Крыму дорого. Слава богу, есть Воронеж! 14:01
Юрий Сапрыкин покинул «Полку». Проект продолжит существование в новом формате 13:46
Песков: в Кремле знают о суде над редакторами Doxa и не планируют комментировать итоги заседания 13:43
Лейбл «Домашняя работа» закрылся. Через месяц после обвинений его сооснователя в насилии 12:55
Метель, стихи и револьвер: первый тизер фильма про Сергея Есенина. В главной роли — Александр Петров 12:51
Отключить рекламу

Церемонию «Оскар» в Okko прокомментируют Маша Миногарова, Александр Рогов и Егор Москвитин

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:51

В трансляции церемонии вручения премии «Оскар» в Okko примут участие модель Маша Миногарова, телеведущий Александр Рогов и кинокритик Егор Москвитин. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мультимедийного сервиса.

Миногарова и Рогов прокомментируют события на традиционной красной дорожке, а Москвитин будет сопровождать саму церемонию. Он выступит переводчиком для тех зрителей, которые захотят посмотреть русскоязычную версию шоу.

Трансляция с оригинальной звуковой дорожкой также будет доступна пользователям Okko. Церемонию дополнят комментарии члена Американской киноакадемии — продюсера Александра Роднянского. Он расскажет про главных номинантов премии.

За статуэтку в категории «Лучший фильм» в этом году поборются восемь картин: «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой». Остальных номинантов можно посмотреть здесь.

93-я церемония вручения наград пройдет 26 апреля. Ее трансляция в Okko начнется в 1.30 по московскому времени. Среди участников вечера будут Брэд Питт, Зендая, Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Харрисон Форд, Холли Берри, Пон Чжун Хо, Риз Уизерспун и другие звезды.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
классика
Глеб Колядин: «Water Movements» (онлайн-трансляция)
Кинематографичная неоклассика от петербургского композитора
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Егор Москвитин
Александр Рогов
Брэд Питт
Харрисон Форд
Риз Уизерспун
Александр Роднянский
Хоакин Феникс
Рене Зеллвегер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить