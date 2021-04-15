Церемонию «Оскар» в Okko прокомментируют Маша Миногарова, Александр Рогов и Егор Москвитин

В трансляции церемонии вручения премии «Оскар» в Okko примут участие модель Маша Миногарова, телеведущий Александр Рогов и кинокритик Егор Москвитин. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мультимедийного сервиса.

Миногарова и Рогов прокомментируют события на традиционной красной дорожке, а Москвитин будет сопровождать саму церемонию. Он выступит переводчиком для тех зрителей, которые захотят посмотреть русскоязычную версию шоу.

Трансляция с оригинальной звуковой дорожкой также будет доступна пользователям Okko. Церемонию дополнят комментарии члена Американской киноакадемии — продюсера Александра Роднянского. Он расскажет про главных номинантов премии.

За статуэтку в категории «Лучший фильм» в этом году поборются восемь картин: «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой». Остальных номинантов можно посмотреть здесь.

93-я церемония вручения наград пройдет 26 апреля. Ее трансляция в Okko начнется в 1.30 по московскому времени. Среди участников вечера будут Брэд Питт, Зендая, Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Харрисон Форд, Холли Берри, Пон Чжун Хо, Риз Уизерспун и другие звезды.