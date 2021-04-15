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Garage Screen рассказал о программе летнего сезона. В ней — Карвай и премьера «Девушки и паука»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:32

Летний кинотеатр музей «Гараж» рассказал о программе нового летнего сезона, который начнется в мае. Он откроется тремя российскими премьерами и ретроспективой гонконгского режиссера Вонга Карвая. Об этом «Афише Daily» сообщили представители Garage Screen.

13 мая в кинотеатре состоится премьерный показ фильма братьев Цюрхеров «Девушка и паук», рассказывающих о катастрофе человеческих отношений в пределах нескольких стен. 14 мая Garage Screen представит минималистскую комедию абсурда «Социальная гигиена» Дени Коте.

15 мая на экранах появится дебютная лента художницы Амалии Ульман под названием «Планета». Она расскажет о встрече дочери и матери в испанского городе Хихон в жанре остроумного докуфикшена.

«Эти очень разные фильмы объединяет одно — авторское своеволие и движение против течения — наперекор устоявшимся конвенциям кино, природа которого опять оказывается под вопросом, вызывая замешательство и удивление», — рассказал куратор кинопрограммы Евгений Гусятинский.

С 16 мая по 23 июня Garage Screen покажет восемь отреставрированных картин Вонга Карвая: «Дикие дни», «Пока не высохнут слезы», «Падшие ангелы», «Счастливы вместе», «2046», «Рука», «Любовное настроение» и «Чунгкингский экспресс».

«Над реставрацией этих фильмов Вонг работал последние годы, и для него — поэта и летописца — этот проект является не просто перевыпуском своего наследия в новом качестве и в новой авторской редакции, но и концептуальным жестом в духе самого его кинематографа, чувствительного к сдвигам во времени», — отметил Гусятинский.

Билеты на кинопоказы уже можно приобрести на сайте «Гаража». Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

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