Авторы древних пещерных рисунков могли специально лишать себя кислорода, чтобы вызвать галлюцинации

Пещерные люди, жившие в эпоху верхнего палеолита (40—14 тыс. лет назад), сознательно доводили себя до кислородного истощения, создавая картины внутри пещер. Это вызывало у них галлюцинации и внетелесные переживания, пишет Vice со ссылкой на исследование ученых из Тель-Авивского университета.

Исследователи провели компьютерное моделирование пещер, чтобы изучить концентрацию кислорода в них. Учитывалось, что человек будет находиться в пещерах с зажженным факелом. Ученые обнаружили, что чем глубже и уже пещера, тем сильнее будет снижаться уровень кислорода. В большинстве случаев концентрация кислорода упадет с естественных 21 до 18% всего через 15 минут. А для прохода высотой в 1 метр уровень кислорода достигнет 11% через два часа.

Соавтор исследования Рэн Баркаи сказал, что использование костров для освещения пещер привело бы находившихся в них к гипоксии (кислородному голоданию). Это состояние высвобождает в мозгу дофамин и способно вызвать внетелесные переживания.

Ученые предполагают, что пещерные люди намеренно доводили себя до кислородного истощения во время рисования картин. В пользу этого говорит то обстоятельство, что глубокие области пещер почти не использовались для повседневной деятельности, а многие картины (хоть и не все) рисовались именно в них. «Занятие живописью в этих условиях было сознательным выбором, призванным помочь им (древним людям. — Прим. ред.) взаимодействовать с космосом», — считает Баркаи.

По его словам, пещерные художники понимали скалу как перегородку, разделяющую их мир с подземным, который понимался как место изобилия. Рисунки в пещерах играли важную роль в системах верований древних людей. Изображения, предполагает Баркаи, могли быть использованы в обрядах инициации, в которых участвовали дети.

В будущем ученые хотят выяснить, зачем детей забирали в дальние уголки пещер, а также могли ли люди выработать устойчивость к низкому уровню кислорода.